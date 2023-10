Niespodzianka w Zabrzu

Ależ to był popis Japończyka w barwach Górnika! Zapędził mistrza Polski w róg [WIDEO]

Górnik pokazał, że potrafi grać z mocnymi rywalami – ostrzegał Dawid Szwarga, trener Rakowa. Ostrzeżenia jednak najwyraźniej do jego podopiecznych nie dotarły. Uciekający przed strefą spadkową zabrzanie po remisie na boisku lidera we Wrocławiu, zupełnie bez punktów wysłał do domu częstochowian, wygrywając 2:1. Uczynił to za sprawą Daisuke Yokoty.