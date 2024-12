Wielkie postacie na pogrzebie Lucjana Brychczego

Lucjan Brychczy był legendą Legii. Zapisał piękną kartę w jej historii. Z nim rozwijał się się warszawski klub. Do niego należą rekordy: występów (452), goli (226). Dyrektor sportowy Jacek Zieliński nie potrafił powstrzymać łez. Obecna była drużyna Legii, a taże byli piłkarze i trenerzy jak Jacek Magiera, Tomasz Sokołowski, Dariusz Dziekanowski, Marcin Mięciel, czy były prezes Bogusław Leśnodorski. Pojawili się także prezez PZPN Cezary Kulesza i aktor Olaf Lubaszenko.

Ostatnia droga Lucjana Brychczego. Goncalo Feio jeszcze raz o legendzie Legii, jego słowa poruszą każde serce

Lucjan Brychczy cechował się spokojem i rozwagą

Były selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Strejlau zabrał głos w temacie legendy Legii. - Lucjan Brychczy był wspaniałym zawodnikiem i równie wspaniałym trenerem - powiedział Andrzej Strejlau, cytowany przez PAP. - Najlepiej spełniał się i wyrażał na boisku. Jeśli coś robił, to robił to bardzo dobrze. Prezentował znakomitą technikę, miał ogromne czucie mięśniowe, no i popisywał się niezwykłą zwrotnością. Jego grę cechował spokój i rozwaga. Takim go będę wspominał, w tym smutnym i nostalgicznym dniu - wyznał.

Dziś pogrzeb Lucjana Brychczego. Słowa Jana Urbana o nim wielu ścisną za gardło, nas też przeszły ciarki

- Lucjan Brychczy był wspaniałym zawodnikiem i równie wspaniałym trenerem. Jeśli coś robił, to robił to bardzo dobrze. Prezentował znakomitą technikę, miał ogromne czucie mięśniowe, no i popisywał się niezwykłą zwrotnością. Jego grę cechował spokój i rozwaga - powiedział Andrzej Strejlau, cytowany przez PAP.

Lucjan Brychczy nie żyje. Ikona Legii Warszawa miała 90 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć