Arka Gdynia - Odra Opole NA ŻYWO transmisja z baraży o Ekstraklasę 30.05.2024

Grają o Ekstraklasę

Arka Gdynia i Odra Opole zagrają dziś w barażach o awans do Ekstraklasy. Będzie to drugi półfinałowy mecz, który zostanie rozegrany w Gdyni. To gospodarze są faworytem - w tym sezonie zajęli 3. miejsce i byli o włos od bezpośredniego awansu, który stracili w ostatniej kolejce. Wciąż mają jednak szansę na awans z 1. ligi. Poniżej dowiesz się, gdzie oglądać mecz Arka - Odra dzisiaj 30.05.