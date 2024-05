Tak Josue pożegnał się z ekstraklasą. Zwrócił się do kibiców Legii, co za słowa kapitana!

Arka Gdynia - GKS Katowice 0:1 (0:1)

Bramki: Błąd (26')

Kartki: Milewski - Bergier

Arka: Lenarcik - Navarro, Marcjanik, Dobrotka, Azatsky - Borecki, Milewski - Skóra, Adamczyk, Kobacki - Czubak

GKS: Kudła - Kuusk, Jędrych, Komor - Wasielewski, Kozubal, Repka, Rogala - Błąd, Mak - Bergier

Arka Gdynia od dłuższego czasu zajmuje 2. miejsce w 1. lidze, które daje oczekiwany awans do Ekstraklasy, jednak w ostatniej kolejce może je stracić. Wszystko wyjaśni się w bezpośrednim meczu z GKS Katowice - jeśli goście wygrają w Gdyni, to przeskoczą Arkę w tabeli i zepchną ją do baraży, a sami wrócą po 19 latach do najwyższej klasy rozgrywkowej. Oczy większości kibiców będą więc w ostatniej kolejce 1. ligi zwrócone na ten mecz, ale emocji nie zabraknie też na innych stadionach. Dopiero dziś wyjaśni się, kto weźmie udział w barażach o ostatnie miejsce w Ekstraklasie. W grze o baraże poza Arką i GKS zostają: Motor Lublin, Górnik Łęczna, Wisła Płock, GKS Tychy, Odra Opole i Wisła Kraków.

Arka - GKS WYNIK na żywo. Relacja live z ostatniej kolejki 1. ligi

Tych sześć klubów dzielą zaledwie 3 punkty. W najlepszej sytuacji jest zajmujący 4. miejsce Motor, który z 53 punktami jest najbliżej kwalifikacji do baraży (dla miejsc 3-6), a w ostatniej kolejce zagra z pewnym spadku Podbeskidziem Bielsko-Biała. Górnik Łęczna zmierzy się z bezpośrednim rywalem z Tychów, a Wisła Płock z walczącą o utrzymanie Resovią Rzeszów. Odrę czeka mecz ze Zniczem Pruszków, a zawodząca Wisła Kraków powalczy o przedłużenie nadziei na powrót do Ekstraklasy z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Wspomniana Resovia wciąż stara się o utrzymanie, ale przed ostatnią kolejką bliżej tego jest Polonia Warszawa, która zagra w ostatnim meczu na wyjeździe ze... Stalą Rzeszów. To tylko pokazuje, jak wielkie emocje czekają kibiców w 1. lidze w niedzielę!