Bartosch Gaul na wylocie z Górnika? Dyrektor sportowy śląskiego klubu o sytuacji szkoleniowca [WIDEO]

Sytuacja Górnika jest nie do pozazdroszczenia, bo zespół znalazł się w strefie spadkowej. Czy trener Bartosch Gaul dostanie jeszcze szansę, aby wyprowadzić zespół na prostą i przełamać kryzys? - Wiemy, jak w piłce wygląda sytuacja, że zazwyczaj trenera rozlicza się za wyniki - powiedział Łukasz Milik w rozmowie w Canal+ Sport. - Ale nie chcemy podejmować pochopnych ruchów, bo musimy to wszystko przeanalizować, gdzie leży problem. Najprościej jest zwolnić trenera w danym momencie, ale musimy wiedzieć kim go ewentualnie zastąpić. Czy zmienimy na lepsze, czy jeszcze bardziej pogorszymy, czy trzeba coś w drużynie zrobić, jakiś wstrząs. Bo też drużyna bierze wyniki na swoją odpowiedzialność. To jest problem złożony, ale nasza rola, i moja rola w tym, żeby znaleźć przyczynę problemu i starać się go jak najszybciej rozwiązać, aby znowu drużyna wróciła na właściwe tory, zaczęła punktować i wygrywać. Sprawy biznesowe: pomidor, w naszym wykonaniu. Tyle mogę powiedzieć - stwierdził dyrektor sportowy Górnika.

