Bartosz Kapustka nie zagrał w Legii Warszawa. Trener wyjawił powód absencji gwiazdy w sparingu

Trenowali na sztucznej nawierzchni

W rundzie jesiennej Bartosz Kapustka długo się leczył, zaczął grać w końcówce rozgrywek. Teraz nie pojawił się w sparingu z Olimpią Elbląg. - W ostatnich dniach trenowaliśmy na sztucznej nawierzchni - powiedział trener Przemysław Małecki, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Teraz przenieśliśmy się na nawierzchnię naturalną. Dlatego nie chcieliśmy wrzucać Bartka Kapustki na mecz na trudnej nawierzchni - wyjawił i wyznał dlaczego, nie zagrał Paweł Wszołek i Tomas Pekhart: - Tomas trenuje już z nami, ale nieco później dołączył do treningów. Powrót Pawła Wszołka do treningów to też kwestia kilku dni - podkreślił.

Augustyniak zastąpi Slisza w środku pomocy

Z warszawskiego klubu odchodzi Bartosz Slisz, który był motorem napędowym. Reprezentant Polski przenosi się do Atlanta United, zespołu z MLS. Kto zastąpi go w linii pomocy? Wydaje się, że to miejsce w środku pola zajmie Rafał Augutyniak, który w rundzie jesiennej występował jako środkowy obrońca i zbierał pozytywne opinie. - Jest duży ruch transferowy i chcemy być przygotowani na wszelkie rozwiązania - tłumaczył trener Małecki, cytowany przez klubowe media. - Augustyniak grał wcześniej na pozycji numer sześć. Przestawiliśmy go na obronę. Chcemy być gotowi na różne rozwiązania - zaznaczył szkoleniowiec stołecznego klubu.

