Bartosz Kapustka zabrał głos. Mówi wprost, co chce osiągnąć Legia w Pucharze Polski

Liczą na finał i na zdobycie trofeum

Legia nie miała problemów z pokonaniem trzecioligowca. Wygrała z Lechią 3:0, a łupem bramowym podzielili się: Tomas Pekhart, Bartosz Kapustka i Carlitos, który w ten sposób przerwał strzelecką niemoc. - Nasza przygoda w Pucharze Polski będzie jeszcze trwać - powiedział Bartosz Kapustka w rozmowie z Polsat Sport, którego zacytował oficjalny portal stołecznego klubu. - Liczymy na finał i na zdobycie trofeum. Nie mam pojęcia co było w głowach poprzednich rywali Lechii. Podchodziliśmy do tego spotkania z szacunkiem, ale także z pewnością siebie. Wiedzieliśmy, na co nas stać. Chcieliśmy dominować. Naszym obowiązkiem było zwycięstwo. Szacunek, że Lechia doszła do ćwierćfinału, że pokonała po drodze dwa zespoły z ekstraklasy - podkreślił pomocnik Legii w rozmowie przed kamerami Polsatu Sport.

Nie ma znaczenia na kogo trafi Legia

Do półfinału awansowała Legia i pierwszoligowy Górnik Łęczna, który pokonał 1:0 Pogoń Siedlce. Pozostałych półfinalistów wyłonią mecze: KKS Kalisz - Śląsk Wrocław, Motor Lublin - Raków Częstochowa. Na kogo chciałby trafić stołeczny klub? - To nie ma znaczenia - wyznał Kapustka, cytowany przez klubowe media. - Zostały nam dwa mecze do zdobycia Pucharu Polski. Na kogo byśmy nie trafili, to musimy być przygotowani w 100 procentach - podkreślił pomocnik Legii Warszawa.

Sonda Kto wygra Puchar Polski w sezonie 2022/23? Legia Warszawa Raków Częstochowa Górnik Łęczna Śląsk Wrocław Inny zespół