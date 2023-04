Błysk Grosika na wagę zwycięstwa. Dramatyczna sytuacja Lechii [WIDEO]

Mecz toczył się o dużą stawkę – Lechia rozpaczliwie broni się przed spadkiem, a Pogoń marzy o doścignięciu Lecha i zakończeniu sezonu na podium. Pierwsza połowa rozczarowała. Pogoń składniej przeprowadzała akcje ofensywne, ale brakowało im wykończenia. Gospodarze mieli kapitalną okazję w 43 .minucie. Po dośrodkowaniu Rafała Pietrzaka, główkował Bassekou Diabate, ale świetnie zachował się Dante Stipica. Chorwat, który powrócił do bramki po wstrząśnieniu mózgu instynktownie odbił piłkę, po czym wybił ją nogą na róg całkowicie zażegnując niebezpieczeństwo.

W 55. min. po świetnym podaniu Flavio, Diabate miał 100-procentową sytuację, ale strzelił obok słupka. Dwie minuty później piłka wpadła do bramki gości, jednak na pozycji spalonej był Kristers Tobers. Lechii brakowało skuteczności, bo miała kilka naprawdę dobrych okazji. Kiedy Lechiści się wyszumieli, to zaatakowała Pogoń. W 79. min Kamil Grosicki jeszcze zmarnował idealną okazję, ale kilka minut później wypracował gola. Pobiegł skrzydłem, wyprzedził Henrika Castegrena i kopnął piłkę wzdłuż bramki. Próbujący ratować sytuację Joel Abu Hanna wpakował piłkę do własnej bramki. Pogoń zanotowała już piąty kolejny mecz bez porażki.

