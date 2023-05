Bukmacherzy wycofali zakłady na mecz polskiej ligi! Chodzi o płacenie rywalom za... „motywację”

Kotwica Kołobrzeg jest blisko awansu do Fortuna 1. Ligi bezpośrednio z drugiego miejsca w eWinner 2. Lidze. Jednak na kolejkę przed końcem jeszcze wszystko może się zmienić, bowiem będące za Kotwicą Stomil Olsztyn i Znicz Pruszków mają do niej tylko dwa punkty straty. Dlatego ostatni mecz będzie dla kołobrzeskiego klubu tak ważny, a zmierzą się oni z Pogonią Siedlce. I tu zaczyna się cała historia, bowiem zdaniem portalu Meczyki Kotwica Kołobrzeg w trakcie sezonu mogła motywować finansowo Pogoń Siedlce, choć, jak podkreślają dziennikarze portalu, nie ma na to twardych dowodów. Pogłoski jednak wystarczyły, aby część bukmacherów wycofała swoje oferty.

Niezwykły sposób walki o awans

Jak podały Meczki, u niektórych polskich bukmacherów znajdziemy oferty zakładów na wszystkie mecze ostatniej kolejki w eWinner 2. Lidze, oprócz meczu Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Siedlce. To nie pierwszy raz, gdy jakiś klub oskarżany jest o finansowe wspieranie się w awansie - podobnie miało być w przypadku Polonii Warszawa, którą o motywowanie rywali oskarżał prezes Legionovii Legionowo, gdy rok temu kluby te walczyły o awans właśnie do 2 ligi. Sprawa nie jest jednoznaczna, bowiem nie chodzi o „kupowanie meczów”, a „motywowanie” jednej z drużyn, aby dawała z siebie więcej w walce z konkretnymi przeciwnikami. Problem pojawia się właśnie wtedy, gdy tak motywowana wcześniej drużyna zmierzy się w końcu i z klubem, który płacił. Jak informuje portal Meczyki, sprawą Kotwicy (i podobnymi) może jednak zainteresować się PZPN.