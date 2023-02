Były gwiazdor ekstraklasy o młodych piłkarzach. Mówi o odwadze, wskazał z kogo powinni brać przykład

Legia trzyma dystans do lidera

Gwiazda Legii wróci do kadry? "Pokazuje, że wchodzi na wysokie obroty"

Robi postępy, ale może być jeszcze lepszy

Niemczycki zachował czyste konto o dziewięciu meczach, a Mrozek w ośmiu. - Niemczycki ma atuty, robi postępy, ale może być jeszcze lepszy. Jest szybki, dobrze spisuje się na linii, nieco gorzej jest u niego z grą na przedpolu - stwierdził Jan Mucha w rozmowie z naszym portalem.

Cechuje ich odwaga i niczego się nie boją

Były reprezentant Słowacji docenia postępy wspomnianego powyżej duetu. Wskazał, który z bramkarzy w ekstraklasie, powinien być dla nich przykładem. - Najważniejsze, aby głowa u tych chłopaków była „zdrowa” - zaznaczył Mucha. - To kluczowe. Zauważyłem, że dziś młodzi są otwarci, chcą się pokazać. Cechuje ich odwaga i niczego się nie boją. I to widać w grze. Niech przykładem dla nich będzie Kacper Tobiasz, który w ciągu roku zrobił ogromny postęp. Był na wypożyczeniu w pierwszej lidze, wrócił do Legii, gdzie wywalczył sobie pewne miejsce. A teraz mówi się o tym, że może być sprzedany po sezonie za rekordowe pieniądze - wyznał były słowacki piłkarz.

