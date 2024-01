Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Bartosza Slisza po wyjeździe z Legii do USA! Zmięknie nawet największy twardziel

Po tym, jak Bartosz Slisz trafił do Legii Warszawa z Zagłębia Lubin zimą 2020 roku, pomocnik reprezentacji Polski szybko stał się nie tylko jedną z gwiazd stołecznej ekipy, ale również całej PKO Ekstraklasy. Swoimi dobrymi występami zapracował na transfer do Atlanty United FC, która wykupiła go ze stołecznej ekipy. Bartosz Slisz szybko przeniósł się do USA, a w jego drodze do nowej drużyny towarzyszyły mu kamery "Łączy nas piłka". Fani Legii musieli skierować do niego słowa na pożegnanie i postanowili to zrobić właśnie pod filmem ukazującym szczegóły transferu.

Łzy same płyną do oczu po tym, co spotkało Slisza po wyjeździe z Legii. Masa komentarzy

Przez lata swojej gry przy Łazienkowskiej 3, Bartosz Slisz dał kibicom Legii wiele powodów do dumy i ci powinni odpłacić mu się po tym, jak zamienił koszulkę warszawskiej ekipy na trykot Atlanty. Pod materiałem "Łączy nas piłka" pojawiła się więc masa komentarzy od kibiców Legii, którzy nie tylko życzyli mu powodzenia, ale również wprost przyznawali, że z ich drużyny odszedł jeden z najważniejszych piłkarzy.

- Będziemy o tobie Bartek Slisz pamiętać w Legii Warszawa ❤🤍💚 Powodzenia - napisał jeden z internautów. - Bartek życzę ci powodzenia w MLS, na pewno Legia straciła dobrego grajka (...) - dodał kolejny z użytkowników YouTube'a komentując transfer Slisza. Po przeczytaniu takich wpisów, pomocnikowi reprezentacji Polski mogła zakręcić się w oku łza.