Przełamanie zabrzan w Mielcu

Co za wejście debiutanta w Górniku! Tak Anthony van den Hurk skruszył Stal [WIDEO]

Przed kilkoma dniami napastnik Anthony van den Hurk (30 l.) trafił do Górnika. Reprezentant Curacao w debiucie ze Stalą zagrał pół godziny i po kwadransie przesądził o wygranej 1:0. W tej sytuacji błąd popełnił bramkarz gospodarzy Bartosz Mrozek, który wypuścił piłkę z rąk, a z jego prezentu skorzystał nowy nabytek zabrzan, który z bliska skierował piłkę do siatki. To był jedyny celny strzał śląskiej ekipy. Górnik przerwał serię pięciu meczów bez wygranej. Z kolei mielczanie od sześciu spotkań pozostają bez zwycięstwa w lidze.