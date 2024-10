i Autor: Cyfrasport Radovan Pankov

Szkoleniowiec mówi jak jest

Co ze zdrowiem gwiazdy Legii? Radovan Pankov nie dotrwał do końca meczu, co się stało?

Piłkarze Legii w dobrym stylu wygrali 3:0 na wyjeździe z TSC Backa Topola w Lidze Konferencji. Dla warszawskiego klubu to drugie zwycięstwo w tej edycji i w efekcie zajmuje on trzecie miejsce w tabeli. Radovan Pankov nie dotrwał do końca meczu, co się stało i co ze zdrowiem gwiazdy stołecznej drużyny.