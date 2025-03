Kamil Grosicki o tym, co jest najważniejsze dla Pogoni. "Musimy to dokończyć"

Będzie awans do finału?

Paweł Raczkowski znalazł telefon na boisku!

Spotkanie zaczęło się od niespodziewanej sytuacji. Sędzia Paweł Raczkowski znalazł bowiem telefon na boisku. Niespodziewana i dość zaskakująca. Arbiter telefon oddał sędziemu technicznemu. Później okazało się, że zguba należała do jednego z chłopców, podających piłki. Potem zaczęło się granie. Na strzał z dystansu zdecydował się Chłań. Jednak bramkarz Jagiellonii nie miał problemów z wyłapaniem piłki. Mistrzowie zagrozili bramce gospodarzy, choć tak naprawdę zrobili to gracze Lechii. Kałahur zrobił to niefortunnie, że po jego interwencji piłka trafiła w poprzeczkę. Jednak gdańszczanie nie rezygnowali. Wprawdzie z dystansu uderzył Neugebauer, ale znów pewnie spisał się Abramowicz. W pierwszej połowie golkiper białostoczan jeszcze zdołał wyłapać strzał Chłania.

Lechia rzuciła Jagiellonię na kolana

Po godzinie gry Lechia w końcu zaskoczyła ekipę z Podlasia. Gdańszczanie mieli rzut rożny. Po jego rozegraniu nastąpiło dośrodkowanie na pole karne, a tam piłka została zgrana, a akcję zamknął z bliska Bohdan Wjunnyk. Piłka po jego uderzeniu wpadła pod poprzeczkę. W tej sytuacji bramkarz Abramowicz był bezradny. Jagiellonia nie potrafiła sobie poradzić z ambitnie grającym beniaminkiem i zgubiła cene punkty w walce o mistrzostwo. W ten sposób Lechia przerwała serię czterech meczów bez porażki. Z kolei mistrzowie Polski zakończyli passę pięciu spotkań bez przegranej. Białostoczanie nie wykorrzystali szansy, aby wskoczyć na pozycję lidera. Strata punktów może być kosztowna w walce o obronę tytułu.

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 1:0

Bramka:

1:0 Bohdan Wjunnyk 65. min

Sędziował: Paweł Raczkowski. Widzów: 13 125

Żółte kartki:

Camilo Mena, Dominik Piła (Lechia Gdańsk)

Lechia: Bohdan Sarnawskyj - Dominik Piła, Bujar Pllana, Elias Olsson, Miłosz Kałahur - Camilo Mena (82, Tomasz Wójtowicz), Rifet Kapić, Tomasz Neugebauer (85, Anton Carenko), Bohdan Wjunnyk, Maksym Chłań - Tomas Bobcek

Jagiellonia: Sławomir Abramowicz - Dusan Stojinović (79, Norbert Wojtuszek), Mateusz Skrzypczak, Enzo Ebosse, Joao Moutinho - Kristoffer Hansen (63, Edi Semedo), Taras Romanczuk, Jarosław Kubicki (63, Leon Flach), Jesus Imaz, Darko Curlinov (84, Oskar Pietuszewski) - Afimico Pululu (63, Lamine Diaby-Fadiga)

Cuda, cuda w Gdańsku! Najpierw na boisku znaleziono... telefon. Potem Lechia znów pokazała, że walczy o życie w lidze. W tym roku pokonała u siebie Lecha, a teraz powtórzyła to w meczu z Jagiellonią, wygrywając 1:0. Zwycięską bramkę zdobył Bohdan Winnyk. W ten sposób beniaminek rzucił na kolana mistrza Polski.

Jak myślicie, który zawodnik zapomniał zostawić telefon w szatni? 🤣📱📺 Transmisja meczu Lechia - Jagiellonia w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+ : https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/wILa2469Qb— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 29, 2025

Bohdan Viunnyk! ⚽ Fantastycznie rozegrany rzut rożny przez Lechię! 🔝 Gospodarze prowadzą z Jagiellonią!📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEjFrA pic.twitter.com/O055NBfe7C— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 29, 2025