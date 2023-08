Cudowny gol z rzutu wolnego na wagę zwycięstwa! Jagiellonia lepsza od Widzewa na początek 3. kolejki ekstraklasy [WIDEO]

Po pierwszych minutach gry, gdy przewagę miała Jagiellonia, coraz bardziej do głosu dochodził Widzew, którego akcje były groźne zwłaszcza lewą stroną boiska. W 15. min Bartłomiej Pawłowski ograł na tym skrzydle Pawła Olszewskiego i zagrał mocną, płaską piłkę w pole karne, ale to podanie zdołał wybić na rzut rożny Adrian Dieguez. W 34. strzelał z dystansu Jordi Sanchez, ale jego uderzenie zostało zablokowane przez białostockich obrońców.

Pierwsza połowa dla Widzewa

Akcja bramkowa dla Widzewa zaczęła się od niepotrzebnego faulu Jarosława Kubickiego tuż przy narożniku "szesnastki" białostoczan. Do piłki podszedł Pawłowski, jego dośrodkowanie wybijali obrońcy, którzy zablokowali jeszcze uderzenie z linii pola karnego, piłka znowu trafiła do Pawłowskiego, ten wycofał ją za linię "szesnastki", a Ernest Terpiłowski precyzyjnym strzałem z pierwszej piłki zdobył gola. Kilka minut później Jagiellonia powinna wyrównać. Jej czołowy strzelec w ubiegłym sezonie Jesus Imaz był sam w środku pola karnego, uderzał z powietrza, ale piłka poszybowała nad bramką. W odpowiedzi goście mogli podwyższyć wynik, ale Alomerovic w świetnym stylu obronił strzał Terpiłowskiego i dobitkę Sancheza. Tuż przed przerwą szansę po drugiej stronie boiska miał Wojciech Łaski, ale uderzona lewą nogą piłka przeszła obok słupka bramki Widzewa.

Bramka stadiony świata Bartłomieja Wdowika

Druga połowa to duża przewaga Jagiellonii. Sam Imaz, który na razie nie może odnaleźć skuteczności z ubiegłego sezonu, powinien strzelić dwie bramki, ale w doskonałych sytuacjach spudłował z pola karnego Widzewa w 60. i 84. min. W 64. min bramkę zdobył po uderzeniu głową Afimico Pululu, ale był na spalonym. W 76. min z dystansu uderzył Olszewski, jego strzał ok. 20 metrów przed swoją bramką blokował Marek Hanousek, ale zagrał ręką. Do rzutu wolnego podszedł Jose Naranjo, trafił w ostatniego w murze - stojącym w polu karnym - Hanouska, który odbił piłkę łokciem. Rzut karny po tym zagraniu pewnie wykorzystał Pululu, doprowadzając do wyrównania. Białostoczanie wciąż atakowali. W 86. min gospodarze mieli kolejny rzut wolny tuż zza linii pola karnego. Wdowik uderzył lewą nogą idealnie w górny róg bramki Widzewa, nie dając żadnych szans Henrichowi Ravasowi. Goście próbowali wyrównać, ale Jagiellonia skutecznie rozbijała te akcje i wygrała drugi mecz w tym sezonie. Dla Widzewa przegrana w Białymstoku to druga porażka.

𝐖𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐖!😱 BARTŁOMIEJ WDOWIK! 🚀 🚀 🚀 Fantastycznie wykonany rzut wolny i Jagiellonia prowadzi z Widzewem Łódź 2:1! 🔥 📺 Transmisja spotkania w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TARQW pic.twitter.com/PsG65IlFrh— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 4, 2023

Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź 2:1 (0:1)