Chodzi o Jeana-Pierre’a Nsame, który trafił do Legii przed tym sezonem. Kameruńczyk jest wielkim rozczarowaniem, bo spisuje się poniżej oczekiwań. Wystąpił w sześciu meczach ligowych, ale tylko trzy raz w podstawowym składzie. Zdołał strzelić jednego gola, a drugiego w meczu kwalifikacji Ligi Konferencji. 31-letni zawodnik w najbliższym czasie tego bilansu nie poprawi, bo został zesłany do rezerw. Feio już kilka tygodni temu miał duże zastrzeżenia do Kameruńczyka zarzucając mu małe zaangażowanie.

- Nie mogę mieć piłkarzy, którzy biegają osiem kilometrów w ciągu meczu – krytykował publicznie Portugalczyk swojego napastnika po meczu z Pogonią Szczecin. Notowania Nsame się nie poprawiały, a teraz gwałtowne pogorszyły. Według portalu „Sport.pl” Nsame został przesunięty do rezerw Legii grających w III lidze. Od wczoraj nie trenuje już z pierwszą drużyną Wojskowych. Kameruńczyk jest wypożyczony do Legii z włoskiego Como, ale warszawski klub może mieć duży kłopot po sezonie. Otóż mimo słabej gry i niewielu minut spędzonych na boisku Nsame aktywował już klauzulę wykupu zapisaną w umowie między Legią i Como. Wynika to z tego, że w pierwszej wersji przejście piłkarza do klubu ze stolicy miało odbyć się na zasadzie transferu definitywnego. W tej sytuacji po aktywowaniu klauzuli, Legia jest zmuszona wykupić Nsame. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie potoczą się losy Kameruńczyka poza tym, że najbliższy okres spędzi w rezerwach. Co ciekawe Kameruńczyk występując w barwach Young Boys Berno był królem strzelców ligi szwajcarskiej w sezonie 2019/20. Ma na koncie 4 występy w pierwszej reprezentacji Kamerunu.

