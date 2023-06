i Autor: Cyfrasport Dominik Hładun

Przed startem ekstraklasy

Dominik Hładun o wyzwaniach przed nowym sezon. Jasna deklaracja bramkarza Legii

Do Legii trafił przed rokiem. Wprawdzie dołożył cegiełkę do wicemistrzostwa oraz zdobycia Pucharu Polski, to jednak przypadła mu głównie rola rezerwowego. Jednak Dominik Hładun nie traci nadziei. Podczas zgrupowania w Austrii rywalizuje o miejsce w bramce warszawskiej drużyny. Powiedział o planach na ten sezon.