Dominik Marczuk szczerze o występie lidera. To musi poprawić Jagiellonia, jeśli marzy o tytule

Adrian Siemieniec po hicie kolejki z Legią. To było kluczowe dla trenera Jagielloni, ważne słowa

Marc Gual po remisie z Jagiellonią. Gwiazdor Legii ocenia szanse na tytuł, to możliwe?

Przespali pierwszą połowę

Lider zawiódł w pierwszej połowie, choć początek miał obiecujący. Później jednak to Legia strzeliła gola. Bramkarza Zlatana Alomerovicia pokonał Marc Gual, który przeprowadził efektowną akcję. - Przed przerwą nie graliśmy swojej piłki - powiedział wprost Dominik Marczuk, cytowany przez klubowe media Jagiellonii. - Jednak w drugiej połowie to się zmieniło. Wyszliśmy na nią bardzo zdeterminowani. Utrzymywaliśmy się więcej przy piłce i tworzyliśmy sobie bramkowe okazje. Ale kolejne mecze muszą od początku wyglądać w naszym wykonaniu tak, jak to miało miejsce po zmianie stron. Nie możemy się obudzić dopiero w drugiej połowie. Tak naprawdę przespaliśmy pierwszą połowę - stwierdził.

Marc Gual po remisie z Jagiellonią. Gwiazdor Legii ocenia szanse na tytuł, to możliwe?

Wygrają wszystko, będą mistrzem

Jagiellonia jest na czele ligi i ma dwa punkty przewagi nad Śląskiem. Czy klub z Podlasia sięgnie po mistrzostwo Polski? - Do końca sezonu zostało siedem meczów, a w puli jest sporo punktów do zdobycia - tłumaczył Marczuk, cytowany przez klubowe media. - Mamy dobrą pozycję. Jeśli wygramy wszystko to wywalczymy mistrzostwo. Musimy się skupić na każdym kolejnym meczu, a nie na tym, czy będzie mistrzostwo - przyznał pomocnik białostockiej drużyny.

Adrian Siemieniec po hicie kolejki z Legią. To było kluczowe dla trenera Jagielloni, ważne słowa

JESUS IMAZ UCISZYŁ STADION! 🤫 Rewelacyjna akcja @Jagiellonia1920 zakończona trafieniem Hiszpana! 🇪🇸📺 Mecz Legii z Jagą trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/Ut77NMjg12— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 7, 2024

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej