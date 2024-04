Marc Gual po remisie z Jagiellonią. Gwiazdor Legii ocenia szanse na tytuł, to możliwe?

Kluczowy mecz w kwestii tytułu

W pierwszej połowie Gual popisał się efektowną akcją. Wymanewrował obrońcę Jagiellonii i płaskim strzałem w długi róg nie dał szans bramkarzowi Jagiellonii. - To mógł być kluczowy mecz w kwestii mistrzostwa - ocenił Gual, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Remis traktujemy właśnie jak porażkę. Nasza sytuacja jest bardzo trudna, ale musimy walczyć dalej - zaznaczył.

Adrian Siemieniec po hicie kolejki z Legią. To było kluczowe dla trenera Jagielloni, ważne słowa

Wciąż jest w nim wiara w mistrzostwo

Jaga utrzymała pozycję lidera i siedem punktów przewagi nad Legią. Czy tym remisem stołeczny zespół stracił szansę na wywalczenie tytułu? Hiszpański as nie traci nadziei, choć zdaje sobie sprawę tego, że są one minimalne. - Dalej wierzę w mistrzostwo, choć teraz będzie to bardzo trudne - przyznał Gual, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - Mamy siedem meczów do końca. Musimy każdy wygrać - dodał hiszpański napastnik warszawskiego klubu.

Jesus Imaz pogrążył Legię! Remis w hicie Ekstraklasy, który oddala Wojskowych od mistrzostwa Polski [WYNIK]

𝐌𝐀𝐑𝐂 𝐆𝐔𝐀𝐀𝐀𝐀𝐋! 💫🤯 Znakomicie zakręcił piłkarz @LegiaWarszawa w polu karnym! 🔧 Gol przeciwko byłemu zespołowi! 👊📺 Transmisja meczu Legii z Jagiellonią w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/mPy3Gu0t4O— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 7, 2024

