Dominika Grosicka opowiada, co najbardziej liczy się w życiu jej męża. Ujawnia jakie ambicje ma gwiazda kadry [WIDEO]

„Super Express”: - Jak mocno rozpiera panią dumna, gdy widzi męża odbierającego nagrodę dla najlepszego piłkarza ekstraklasy w 2022 roku?

Dominika Grosicka: - Bardzo! Zawsze jestem, byłam i będę duma z męża, gdy występuje, czy to w lidze, czy w reprezentacji Polski. Każda nagroda jest dla niego bardzo ważna. On także jest bardzo dumny z tego, co było widać, gdy ją odbierał.

- Jak z pani perspektywy ważna dla męża jest reprezentacja Polski? Zawsze przy temacie drużyny narodowej pojawia się błysk w jego oku.

- To dobrze widzicie, bo ja widzę to samo. Naprawdę reprezentacja Polski jest dla niego... turbo ważna. To coś, co on kocha, co go motywuje. Gdy czasami są te gorsze momenty, to zawsze mówi, że reprezentacja go niesie i zawsze niosła. Myślę, że to jest kluczowe i dla niego bardzo motywujące.

- Kamil rozegrał w kadrze 88 meczów. Czy dobije do setki?

- Mam nadzieję. Bardzo na to liczę, tak samo jak on. Nie wiem, czy nie bardziej. Trzymam kciuki, żeby dobił do tej setki.

- Jak pani przeżywała to, że Kamil nie dostawał szansy na mistrzostwach świata? Zagrał na koniec z Francją w 1/8 finału.

- Oczywiście, że boli mnie serce jak widzę, że on coś przeżywa. Liczyliśmy na to bardzo, a on najbardziej. Dlatego wtedy mi też jest przykro. Jednak przez te wszystkie lata nauczyłam się godzić z tym. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, nic nie mogę zrobić. Liczyliśmy, wierzyliśmy, czekaliśmy, wyszło jak wyszło. Myślę, że się obronił. Wiem, że się obronił na mundialu, grając nawet te kilka minut. Szkoda, że nie było więcej występów. Jest jakiś niedosyt, ale też doceniamy też co dostał. Jestem z tego dumna.

- Kamil zdradził, że po raz pierwszy chce przekroczyć barierę dziesięciu goli w sezonie. Po rundzie jesiennej w dorobku ma siedem bramek, a najwięcej było w poprzednim sezonie, gdy trafił dziewięć razy. Jak pani to ocenia?

- Dobrze, że ma kolejną motywację i cel do którego będzie dążył. Mam nadzieję, że go spełni i będzie tak, jak powiedział.

