O krok od tragedii

Dramatyczny wypadek na meczu Ekstraklasy. Otwierali nowy stadion. Kibic spadł z sześciu metrów na beton

GKS Katowice ma nowy stadion! W ten weekend podczas Derbów Śląska miała miejsce uroczysta inauguracja. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem doszło do dramatu. Jeden z kibiców spadł z trybuny, z wysokości około sześciu metrów. Trzeba było przetransportować go helikopterem LPR. Co mu się stało?