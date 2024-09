Elana Toruń - Widzew Łódź NA ŻYWO transmisja I runda Pucharu Polski 24.09.2024 gdzie oglądać?

W starciach trzecioligowych drużyn z ekipami, które na co dzień grają w PKO Ekstraklasie, w roli faworyta w lwiej części stawiane są te drugie drużyny. Sztab trenerki Elany Toruń, jeszcze przed losowaniem I rundy Fortuna Pucharu Polski, miał nadzieję, że uda im się trafić na Widzew i ich marzenia się spełniły, co przyczyniło się do olbrzymiego zainteresowania meczem i ilością sprzedanych biletów. - Jak na trzecią ligę mamy rozbudowany sztab, w którym jest siedem osób. Spotkaliśmy się wspólnie przy okazji losowania. Każdy miał swoje typy, ale od początku mówiłem, że moim wymarzonym rywalem jest Widzew Łódź. To kwestia przyjaznych relacji pomiędzy klubami, ale też faktu, że na trybunach pojawi się wielu fanów. - w rozmowie z "TVP Sport" Rafał Więckowski, szkoleniowiec Elany.

Przed ekipą z Torunia niełatwe zadanie. Elana w pięciu ostatnich meczach zaliczyła trzy wygrane i dwie porażki, co jest bardzo dobrym wynikiem, jednak Widzew z pewnością nie będzie łatwym oponentem. Łodzianie w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy pokonali przed własną publicznością Piast Gliwice, a w lidze wywalczyli już 15 punktów w 9. kolejkach, zajmując obecnie 5. miejsce w tabeli, plasując się za plecami jedynie Lecha, Cracovii, Rakowa i Pogoni. W meczu Elana - Widzew fajerwerków z pewnością nie zabraknie.

Elana Toruń - Widzew Łódź NA ŻYWO transmisja II runda Pucharu Polski 24.09.2024 gdzie oglądać?

Mecz II rundy Fortuna Pucharu Polski Elana Toruń - Widzew Łódź zaplanowany jest na wtorek 24 września i rozpocznie się o godzinie 17:30. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Elana - Widzew prowadzona będzie przez stację "TVP Sport". Kibice będą mogli również śledzić losy meczu za pośrednictwem strony internetowej "TVP Sport".