To pytanie fani Śląska zadają sobie od wielu miesięcy. Spekulacje dotyczące jego przyszłości rozgrzały ich już zimą, na pół roku przed wygaśnięciem obecnej umowy we Wrocławiu. Wśród zainteresowanych wymieniano m.in. obrońców mistrzowskiego tytułu z Częstochowy, a także kluby tureckie. Wiosną pogłosek i plotek wyłącznie przybywało; pojawiały się wrzutki o Arabii Saudyjskiej i o Legii. Równie często pojawiał się jednak wariant powrotu Exposito do ojczyzny.

Erik Exsposito oficjalnie zabrał głos w sprawie swej przyszłości. We Wrocławiu słuchali jego słów bardzo pilnie!

Na 48 godzin przed meczem z Rakowem w 34. kolejce sam zawodnik zabrał oficjalnie głos w kwestii kolejnych miesięcy i sezonów. - Jestem bardzo skoncentrowany i nie chcę, żeby cokolwiek mi zabrało tę koncentrację w ostatnim meczu sezonu. Dlatego chce się maksymalnie na tym skupić – zakomunikował Hiszpan na przedmeczowej konferencji prasowej. - Chcę napisać historię ze Śląskiem, dać z siebie maksa w ostatniej kolejce – zadeklarował.

A potem… nie odrzucił bynajmniej myśli o pozostaniu we Wrocławiu. - Nie wiadomo, czy mecz z Rakowem będzie moim ostatnim dla Śląska. Nie można powiedzieć, że będzie to mój „last dance’’, bo nie wiadomo co się jeszcze wydarzy – zaznaczył, wywołując dreszcz emocji wśród słuchających jego słów. - Cały czas rozmawiamy na temat naszej przyszłości. A na razie jestem szczęśliwy, że po 5 latach w klubie udało mi się zdobyć medal i napisać jakąś historię!

Początek wszystkich meczów 34. kolejki - w tym Jagiellonia - Warta oraz Raków - Śląsk - w sobotę o godz. 17.30. Multiliga (transmisja łączona ze wszystkich stadionów) na antenie Canal+ Sport 3.

Erik Exposito blisko tytułu Króla Strzelców, @SlaskWroclawPl z szansą na mistrzostwo 👑 pic.twitter.com/cv30FGQFCP— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 23, 2024

