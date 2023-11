i Autor: Cyfra Sport Janusz Filipiak

Ciężki stan

Fatalne doniesienia o stanie Janusza Filipiaka. Poinformowano o nieodwracalnych zmianach w mózgu

Tomasz Piechna 15:33

Janusz Filipiak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej piłki. Przedsiębiorca jest właścicielem Cracovii od 2002 roku. We wrześniu nadeszły fatalne informacje o stanie zdrowia Filipiaka. Ten trafił do szpitala w stanie krytycznym i do tej pory przebywa pod opieką lekarzy. Niestety najnowsze doniesienia sugerują, że właściciel Cracovii już nigdy może nie dojść do pełni zdrowia.