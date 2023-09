Janusz Filipiak w ciężkim stanie trafił do szpitala! Był reanimowany, wstrząsające wieści o prezesie Cracovii

W sobotnie popołudnie 30 września, na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem wyjazdowego meczu MKS Cracovia z ŁKS-em Łódź, w mediach społecznościowych pojawiały się niepokojące wieści o stanie zdrowia prezesa Janusza Filipiaka. Jeden z internautów związanych z krakowskim klubem poinformował, że prezes Cracovii miał być reanimowany. Do kolejnych informacji w tej sprawie dotarła "Gazeta Krakowska" która podała, że po opuszczeniu jednego ze sklepów we Wrząsowicach u prezesa Filipiaka miał dojść do zatrzymania akcji serca.

Jak wynika z kolejnych doniesień, prezes krakowskiego klubu miał być reanimowany przez 10 minut przez swojego kierowcę, a później czynności te kontynuowane były przez zespół ratownictwa medycznego.

Ponadto, prezes Janusz Filipiak miał zostać przetransportowany do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Do tej pory rzecznik prasowy Cracovii nie był jednak w stanie potwierdzić tych informacji, bowiem znajduje się on na meczu "Pasów" z Łodzi. "TVP Sport" potwierdziło z kolei u źródeł zbliżonych do klubu, że prezes Cracovii trafił do szpitala i był reanimowany. Janusz Filipiak piastuje urząd prezesa Cracovii od 2004 roku. Ma 71 lat.