i Autor: Cyfra Sport Raków Częstochowa

fiasko negocjacji

Fatalne wieści dla polskich kibiców. TVP nie pokaże popularnych rozgrywek, sprawa utknęła w martwym punkcie

Jacek Ogiński 17:39

Pod koniec listopada pojawiły się informacje, które zapowiadały rychłe rozwiązanie kłopotu polskich fanów Ekstraklasy. Jak donosił portal wirtualnemedia.pl, Canal+ oraz TVP doszły do porozumienia w sprawie sublicencji na pokazywanie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Okazuje się jednak, że umowa do tej pory nie została zatwierdzona, a zmiany w TVP przeprowadzone przez nowy rząd wcale nie muszą oznaczać szybszego doprowadzenia sprawy do końca.