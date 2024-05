GKS Katowice wraca do Ekstraklasy! Wygrali z Arką, kibice czekali na to latami!

To dlatego Jagiellonia wygrała ligę. Były kadrowicz wskazał atuty, to go zachwyciło w mistrzu Polski

GKS Katowice wraca do Ekstraklasy po 19 latach! Wielkie zwycięstwo z Arką w Gdyni. Zapis relacji na żywo z Multiligi

Kiedy baraże I ligi? Kto awansuje do Ekstraklasy? Znamy terminarz rozgrywek!

Walka o awans do Ekstraklasy

GKS Katowice może świętować awans do Ekstraklasy! Drużyna z Górnego Śląska stanęła przed historyczną szansą powrotu do elity po wielu latach i zrobiła to w starciu z Arką Gdynia! Jedna bramka wystarczyła, aby ten utytułowany klub powrócił.

GKS Katowice wraca do Ekstraklasy! Zrobili to w starciu z Arką Gdynia!

Przed meczem GKS Katowice z Arką Gdynia wiadomym było, że ten, który wygra, będzie mógł cieszyć się z awansu u boku Lechii Gdańsk, która już awansowała. Zarówno Arka, jak i GKS To uznane marki w polskim futbolu, a ich bezpośrednie starcie na sam koniec rozgrywek mogło dodawać wyłącznie smaku ostatniej kolejce w I lidze. "Gieksa" bramkę na wagę ponownego zagoszczenia w elicie zdobyła w 26. minucie, kiedy to piłkę do bramki skierował doświadczony Adrian Błąd. Piłkarze Arki próbowali zagrażać klubowi z Katowic, ale ten bronił się bardzo dzielnie. Ostatecznie, awans stał się faktem i będziemy oglądać klub z Katowic po dwóch dekadach przerwy. Możemy wyłącznie bić brawo z powodu świetnej postawy przez cały sezon , a graczom Arki życzymy powodzenia w barażach o Ekstraklasę.