GKS Tychy - Legia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Puchar Polski GKS Tychy - Legia STREAM LIVE ONLINE mecz GKS Tychy - Legia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 2.11

Początek sezonu Legia Warszawa miała znakomity. Mimo łączenia meczów w lidze i europejskich rozgrywek podopieczni Kosty Runjaicia wygrywali kolejne mecze i zachwycali grą. Przede wszystkim ofensywną, bo choć tracili sporo bramek, zawsze potrafili strzelić o jednego gola więcej niż rywale. Na początku października w grze wicemistrzów Polski coś się jednak zacięło. Choć porażka z Jagiellonią Białystok na wyjeździe nie wskazywała na nic wielkiego. Jednak od tamtego czasu warszawianie na sześć spotkań wygrali zaledwie jedno, ze Zrinjskim Mostarem w Lidze Konferencji Europy. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że Legia Warszawa znalazła się w kryzysie i na razie nie wiadomo, kiedy z niego wyjdzie. Szansą na to będzie czwartkowe spotkanie w Pucharze Polski.

Legia zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Tychy. Podopieczni Dariusza Banasika dobrze spisują w Fortuna 1. lidze i obecnie zajmują drugie miejsce w tabeli. Na pewno nie oddadzą awansu do 1/8 finału tak łatwo. - Wiem, że wszyscy żyją tym spotkaniem, całe Tychy nim żyją, ale to jest piłka, to jest futbol i na każdy mecz trzeba się mobilizować, nie tylko teraz. Mam tylko nadzieję, że to będzie wielkie święto piłkarskie - powiedział szkoleniowiec tyszan przed czwartkowym spotkaniem w Pucharze Polski.

Mecz GKS Tychy – Legia Warszawa odbędzie się w czwartek 2 listopada. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport oraz w płatnej aplikacji Polsat Box Go. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00.