Już wiemy oficjalnie, kiedy GKS zagra pierwszy mecz na nowym stadionie. Prezydent Katowic ujawnił plan

Wahan Biczachczjan o przenosinach z Pogoni do Legii. To było kluczowe dla reprezentanta Armenii

Wydawało się, że tego dnia kibice katowiccy po raz pierwszy zasiądą na trybunach nowego stadionu miejskiego, który kosztem ok. 300 mln zł powstał przy Nowej Bukowej (Rada Miasta oficjalnie zmieniła nazwę ulicy Upadowej na tę związaną z historią klubu). Już jesienią wiadomo jednak było, że w owych planach zdarzyć się może poślizg.

- To nie pytanie nie do końca do prezesa GKS-u. Wydaje mi się, że wiosnę raczej jeszcze na Bukowej zaczniemy – mówił nam Krzysztof Nowak, sternik katowickiego klubu, po wieńczącym jesień meczu z Lechią. Te domniemania potwierdziły się w ostatnich tygodniach. GieKSa uruchomiła sprzedaż karnetów na rundę wiosenną „na Trybunę Główną i na Blaszok”, a więc na stary stadion przy Bukowej.

Już wiemy oficjalnie, kiedy GKS zagra pierwszy mecz na nowym stadionie

Na kultowym obiekcie – niedawno klub zaprosił na premierę poświęconego mu filmu z udziałem wielu legend – podopieczni Rafała Góraka zagrają nie tylko z mielczanami w 19. kolekce, ale także z Piastem Gliwice (21. kolejka) i Zagłębiem Lubin (24. kolejka). Pierwszą potyczkę na Nowej Bukowej stoczą zaś 26. kolejce. I będzie to wielkie wydarzenie, z kategorii „mecz przyjaźni”!

Prezydent Katowic ujawnił plan

Data „centralna” dla tej kolejki to 29 marca (Ekstraklasa SA jeszcze nie opublikowała dokładnego terminarza tej serii gier). W ów poreprezentacyjny weekend do Katowic przyjedzie Górnik Zabrze. - Nie planujemy jednego uroczystego otwarcia stadionu. Przewidujemy cykl różnych wydarzeń, do udziału w nich chcemy zaprosić naszych mieszkańców. Jednym z tych wydarzeń na pewno będzie inauguracyjny mecz; planujemy było to spotkanie z Górnikiem Zabrze – powiedział „Super Expressowi” prezydent Katowic. Marcin Krupa zapowiedział także, że chciałby, aby do tego momentu dopięte już były kwestie związane z nadaniem obiektowi imienia zmarłego kilka tygodni temu Jana Furtoka.

Po inauguracji – choć wciąż jeszcze trwać będą prace związane m.in. z zagospodarowaniem „strefy gastronomii” – GieKSa już na dotychczasowy obiekt ma nie wracać. To oczywiście rzecz naturalna, choćby ze względu na różnicę pojemności. Nowy stadion pomieścić może 15 tysięcy widzów – ponad dwa razy więcej, niż „stara Bukowa”. Być może wizyta Puszczy Niepołomice trybun nie zapełni, ale spotkania z Legią, Cracovią i Lechem – jak najbardziej!