Goncalo Feio o pewności i luzie Legii. Przywołał nieznaną historię o gwieździe klubu, będziecie zaskoczeni!

Legia nie mogła sobie pozwolić na stratę punktów w Gdańsku, bo przestałaby się praktycznie liczyć w wyścigu o mistrzostwo Polski. O jej zwycięstwie przesądził duet: Ryoya Morishita i Kacper Chodyna. - Rzadko indywidualnie rozdaję pochwały, ale występ Japończyka zasługuje na to - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej, cytowany przez oficjalny portal klubu z Łazienkowskiej. - Jeżeli drużyna będzie miała takie indywidualności, to liczba kadrowiczów wzrośnie. Pierwsza bramka dała drużynie pewność, aby iść po kolejne. W efekcie po następnym golu złapała duży luz - ocenił.

Oglądał film o Auschwitz

W tym sezonie Morishita jest kluczowym graczem Legii. Jego wypożyczenie z zepsołu Nagoya Grampus kończy się w grudniu. Portugalski szkoleniowiec zdradził, w jaki sposób Japończyk go zaskoczył podczas podróżny na Pomorze. - W drodze do Gdańska zatrzymaliśmy się na piętnaście minut - wyznał trener Feio, cytowany przez klubowe media. - Piłkarze wyszli z autokaru. Podszedłem do niego, bo został i oglądal na tablecie film dokumentalny o Auschwitz. To pokazuje, jakim jest człowiekiem - tłumaczył szkoleniowiec warszawskiego klubu.

