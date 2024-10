To tym Ryoya Morishita zachwycił trenera Legii. Samuraj zostanie w warszawskim klubie?

Wypożyczony do końca roku

Morishita trafił do warszawskiego klubu na początku roku. Trzeba przyznać, że szybko złapał kontakt z zespołem. Został wypożyczony do końca rundy z opcją wykupu z Nagoya Grampus Eight. Czy Legia skorzysta z tej opcji i zdecyduje się na samuraja? Rundę wiosenną ubiegłego sezonu zakończył bez zdobycia bramki w lidze. Jednak w tej edycji poprawia statystyki. Rozkręcił się na dobre, a wysoką formę potwierdził w starciu z Lechią, w którym to napędzał ataki Legii.

Jesus Imaz znów pokazał moc. Gwiazdor Jagiellonii ma ważny cel przed sobą, spełni go?

Drugi gol w lidze Japończyka

W tym spotkaniu stołeczny zespół dominował, ale dopiero w drugiej połowie podopieczni trenera Goncalo Feio udokumentowali przewagę nad beniaminkiem. Potrzebowali pięciu minut, aby strzelić dwa gole. Zaczął wspomniany Morishita, który wpadł na pole karne i strzałem po ziemi pokonał bramkarza gospodarzy. To jego druga bramka w tym sezonie w ekstraklasie. Po chwili premierowego gola w barwach warszawskiej drużyny strzelił Kacper Chodyna. Legia przerwała w Gdańsku serię czterech meczów bez zwycięstwa. Jej wygrana nie podlegała dyskusji, bo oddała 18 strzałów, z czego osiem było celnych.

Nie do wiary: najpierw Maciej Rosołek zaliczył pudło, a potem zrobił to! Co za gol gwiazdy Piasta, nieprawdopodobne [WIDEO]

Zasłużył na to, żeby zostać w stolicy

Trener Goncalo Feio docenił grę Morishity. Przyznał, że widzi Japończyka w ekipie z Łazienkowskiej. - Jego występ nie jest dla mnie zaskoczeniem - powiedział trener Feio, cytowany przez klubowe media. - Powiedziałem mu, że gdyby to ode mnie zależało, to chciałbym, żeby został z nami. Mówiłem to osobom z klubu. Zasłużył na to na boisku - tłumaczył.

Ivi Lopez znów Pogoń zadzwi? Marek Papszun tak wdzi rolę Hiszpana w Rakowie

Gra odważnie i radośnie

Portugalczyk wyznał, co najbardziej imponuje w grze Morishity. - Gra w piłkę tak, jak zachowuje się w życiu, czyli odważnie i radośnie - podkreślał trener Feio, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Poświęca się. Bierze na siebie odpowiedzialność - zaznaczył szkoleniowiec warszawskiego zespołu.

Goncalo Feio o krytyce kadrowicza Legii. Padły słowa o odpowiedzialności, motywacji i zaufaniu

Dorobek Japończyka w Legii:

Ekstraklasa: 24 mecze, 2 gole

Liga Konferencji: 9 meczów, 1 gol

Bilans w Legii: 33 mecze, 3 gole

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć