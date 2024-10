i Autor: Cyfra Sport Jesus Imaz

Hiszpan nie zwalnia tempa

Jesus Imaz znów pokazał moc. Gwiazdor Jagiellonii ma ważny cel przed sobą, spełni go?

Taki piłkarz to skarb! Jesus Imaz (34 l.) znów pokazał moc. Tym razem strzelił dwa gole i poprowadził Jagiellonię do wyjazdowej wygranej 3:1 z Zagłębiem Lubin. To jego piąty gol w rozgrywkach. Dla mistrza Polski to już piąty z rzędu mecz bez porażki w lidze.