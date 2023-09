Górnik Zabrze - Ruch Chorzów TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać Derby Śląska w TV dzisiaj Górnik - Ruch STREAM ONLINE LIVE 15.09.2023

Derby Śląska Górnik Zabrze - Ruch Chorzów już dzisiaj. To pierwszy taki mecz w Ekstraklasie od 2016 roku. - U nas nikomu nie trzeba mówić, jakiej rangi to mecz - mówi Tomasz Foszmańczyk, kapitan Niebieskich. - Przed takim meczem można sobie wiele planować, mieć swoje pomysły, taktykę, ale derby rozgrywają się na trochę innych warunkach. Ważne będzie, jak dana drużyna wejdzie w mecz – dodał piłkarz Ruchu. Początek Derbów Śląska dzisiaj o godzinie 20.30.

Przed derbami Górnik Zabrze - Ruch Chorzów trudno wskazać faworyta. W poprzedniej kolejce, jeszcze przed przerwą na mecze reprezentacji, Górnik zremisował na wyjeździe 1:1 z Lechem Poznań, a Ruch podzielił się punktami ze Stalą Mielec, również remisując 1:1. Stare porzekadło mówi, że derby rządzą się swoimi prawami. - Pod kątem energetycznym ten mecz stać będzie na bardzo, bardzo wysokim poziomie - analizuje trener Ruchu Jarosław Skrobacz. - Ani jeden, ani drugi zespół z pewnością nie może nastawiać się na to, że będzie wymieniał nie wiadomo jak wiele podań, kreować przez cały czas grę, utrzymywać się przy piłce. Poziom agresji będzie duży, przez to tempo meczu powinno być o wiele lepsze - dodał trener Skrobacz.

Jan Urban, trener Górnika Zabrze, przed Derbami Śląska podkreślał, że to jego zespół powinien wziąć na siebie rolę faworyta. - Gramy na własnym stadionie, a Ruch jest beniaminkiem. Chciałbym, żeby to było dobre widowisko dla wszystkich zainteresowanych. Zainteresowanie Ekstraklasą jest naprawdę duże, a w tym spotkaniu cechy wolicjonalne będą na bardzo wysokim poziomie. Jednak nie chciałbym, by to był mecz walki, a ambicja zdominowała mecz. Chciałbym, by był to mecz, w którym będzie dużo sytuacji - stwierdził trener Urban.

Mecz Górnik Zabrze - Ruch Chorzów w 8. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy zostanie rozegrany w piątek 15 września 2023. Początek derbów Górnik - Ruch o godzinie 20.30. Transmisja TV z derbów Górnik - Ruch na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.