Spis treści

Ani na moment nie zatrzymuje się Lukas Podolski. Mowa nie tylko o jego boiskowych wyczynach, ale i żyłce biznesmena. Od soboty mistrz świata będzie zaspakajać apetyty polskich fanów: rusza długo wyczekiwany lokal w Zabrzu. Czy będzie to przesłanka ku temu, by Poldi podpisał też nowy kontrakt z Górnikiem?

Pięć goli i dwie asysty w tym sezonie – oto dorobek Lukasa Podolskiego na boiskach ekstraklasy w obecnym sezonie. Punktów „zaksięgowanych” przez jego zespół dzięki niemu – a stawia on własną „pieczęć” na większości akcji Górnika – jest zdecydowanie więcej. „Wciąż nie podjąłem decyzji w sprawie dalszej gry” – Podolski od początku wiosny deklaruje, że „z tyłu głowy” ma myśl o przedłużeniu swej sportowej kariery o kolejny sezon.

Lukas Podolski myśli o kolejnym rekordzie

Widać zresztą u mistrza świata prawdziwie wilczy apetyt na bramki i asysty. Kiedy parę miesięcy temu wskoczył na trzecie miejsce na liście najstarszych strzelców gola w ekstraklasie, jego pierwsze pytanie do dziennikarzy brzmiało: „A jak wiele brakuje mi do lidera?”. Odpowiadamy: bramka zdobyta po 5 kwietnia 2026 dałaby mu przodownictwo w tej klasyfikacji! Na razie jest „tylko” najstarszym autorem bramki ligowej dla Górnika.

Propozycja nowego kontraktu dla Lukasa Podolskiego z Górnikiem

Obecni włodarze klubu scenariusza przedłużenia umowy z napastnikiem nie wykluczają. - Rozmawialiśmy z Lukasem na temat nowego kontraktu. Teraz czekamy na jego decyzję – przyznał na medialnym briefingu jeden z dwóch członków zarządu Górnika, Michał Siara. Sam piłkarz potwierdził fakt negocjacji. „Nie dostałem jeszcze kontraktu w wersji papierowej, ale rozmawialiśmy o tym. (…) Muszę to wszystko dobrze przemyśleć, razem z rodziną” – przyznawał w rozmowie z goal.pl.

Lukas Podolski – piłkarz i właściciel w jednej osobie?

Smaczkiem tej sytuacji jest fakt, że Poldi może lada tydzień stać się (współ)właścicielem klubu. Złożył przecież ofertę zakupu większościowego pakietu udziałów w sportowej spółce. To też świadectwo jego apetytu na sukces w nowej dlań dziedzinie. Jak deklarowała podczas niedawnego spotkania z mediami prezydent Zabrza, Agnieszka Rupniewska, gmina chciałaby proces zbywania udziałów Górnika zamknąć do końca czerwca.

Lukas Podolski pod rękę z Michaelem Jordanem?

Generalnie czego by się Podolski nie tknął, zamienia w złoto. W stworzonej przez siebie Baller League, czyli lidze futbolu halowego, prowadzony przez niego zespół Street United w poniedziałek awansował do Final Four tych rozgrywek. Podopieczni Podolskiego będą bronić tytułu zdobytego przed rokiem, kiedy to u steru drużyny – u boku mistrza świata – stała też słynna (i piękna) Alisha Lehmann. Formatem zaś zainteresował się sam Michael Jordan, gotowy do wyłożenia na popularyzację tej odmiany zmagań piłkarskich w USA kwoty 100 milionów dolarów!