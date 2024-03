Takich spotkań zazdrości Lukasowi Podolskiemu każdy kibic. Wymienił się koszulkami z prawdziwą pięknością, pokazał zdjęcie

To realne?

Marek Papszun zaliczy sensacyjny powrót do Ekstraklasy? Mówią o rozmowach! To byłby hit!

Karolina Bojar-Stefańska wybrana najpiękniejszą sędzią piłkarską świata. "Piłkarze wrzucali mi numery telefonów do kieszeni"

Ścięło nas z nóg widząc, jak mieszka Lukas Podolski. W końcu pokazał to publicznie. Królowie mogą zazdrościć mu mieszkania

- Dla mnie, jako dla „dziadka”, ta przerwa jest czymś, czego potrzebuję – uśmiechając się szeroko nie krył mistrz świata w rozmowie z „Super Expressem” jeszcze w kuluarach Stadionu Śląskiego. - Musi pan zapytać trenera, czy da mi dwa dni więcej wolnego niż innym zawodnikom. Ja już swoje się napracowałem w karierze, inni jeszcze muszą pracować – dodawał z żartobliwym błyskiem w oku.

Okres „bezligowy” w kraju nie oznacza w przypadku Poldiego całkowitego rozbratu z piłką. Kolejną serię spotkań rozgrywały przecież drużyny Baller League – czyli rozgrywkach firmowanych przez Podolskiego i Matsa Hummelsa, odbywających się w Kolonii. Zawodnik Górnika jest menedżerem ekipy Streets United, a prowadzi ją wespół z Alishą Lehmann, postrzeganą przez fanów jako najpiękniejsza piłkarka świata (co można zweryfikować w galerii poniżej).

U progu owych rozgrywek zapowiadał - oczywiście z uśmiechem na ustach - że spróbuje namówić ją do występów w Polsce. – Pogadam z nią, żeby przy szła grać do Górnika, bo mamy kobiecą drużynę. Albo namówię na GieKSę, bo to mistrzynie Polski grające w pucharach - rzucał dziennikarzom.

Takich spotkań pozazdrości Lukasowi Podolskiemu każdy kibic. Wymienił się koszulkami z prawdziwą pięknością i pokazał zdjęcie

Ligowa potyczka drużyny Streets United była okazją do ponownego spotkania dwóch futbolowych gwiazd. A także – do wymiany koszulek! Poldi otrzymał od Szwajcarki trykot Aston Villi z jej nazwiskiem, zrewanżował się zaś koszulką, w której jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej grał na Stadionie Śląskim przeciwko „Niebieskim”. A fotkę z owej wymiany umieścił w mediach społecznościowych!