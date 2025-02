Portowcy zaczęli z rozmachem, jakby chcieli pokazać, że warto w nich inwestować. Mecz obejrzeli bowiem przedstawiciele firmy z siedzibą w Londynie zainteresowanej kupnem Pogoni, a do transakcji może dojść lada dzień. W 9. minucie po rzucie rożnym piłka trafiła do Rafała Kurzawy, który strzelił zza pola karnego, bramkarz Szromnik odbił piłkę przed siebie, a Fredrik Ulvestad z łatwością umieścił w siatce. W 24. minucie Kamil Grosicki popisał się dwójkowa akcją z Efthymisem Koulourisem, ale zabrakło trochę szczęścia w wykończeniu.

Tak jak Górnicy źle zaczęli pierwszą połowę, tak samo i drugą. Dominik Szala w bezsensowny sposób podawał piłkę o swojego bramkarza, że spokojnie dopadł do niej Grosicki i uprzedził Szromnika. To nie był koniec popisów "Grosika" w tym meczu. W 61 min. po podaniu Kurzawy pognał na bramkę, zwodem na zamach „wyrzucił” z boiska nieszczęśnika Szalę i strzelił do siatki. Zabrzanie byli w tym momencie na kolanach, a Pogoń znalazła się w komfortowej sytuacji prowadząc w 61. min 3:0. Trener Robert Kolendowicz w 75. min zdjął z boiska Grosickiego, który zebrał brawa przy otwartej kurtynie. Z kolei trener Jan Urban próbował ratować honor i powalczyć o gola, wprowadzając nowych ofensywnych piłkarzy, ale nic to nie dało. Bohaterami wieczoru byli Grosicki i dzielnie go wspierający, były piłkarz Górnika, Rafał Kurzawa.

Sądny dzień dla Pogoni? Kończy się serial ze sprzedażą klubu, bliski brazylijski finał

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 3:0 (1:0).

Bramki: 1:0 Fredrik Ulvestad (8), 2:0 Kamil Grosicki (47), 3:0 Kamil Grosicki (60).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Linus Wahlqvist, Fredrik Ulvestad, Danijel Loncar, Olaf Korczakowski. Górnik Zabrze: Erik Janza.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów 13 245.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist (83. Jakub Lis), Danijel Loncar, Leo Borges, Leonardo Koutris - Fredrik Ulvestad (76. Antoni Klukowski), Joao Gamboa - Kamil Grosicki (76. Olaf Korczakowski), Rafał Kurzawa (83. Kacper Smoliński), Adrian Przyborek (88. Patryk Paryzek) - Efthymis Koulouris.

Górnik Zabrze: Michał Szromnik - Dominik Szala, Kryspin Szcześniak, Rafał Janicki, Erik Janza (88. Dawid Mazurek) - Patrik Hellebrand (81. Sondre Liseth), Dominik Sarapata - Taofeek Ismaheel (62. Paweł Olkowski), Luka Zahovic (81. Lukas Ambros), Yosuke Furukawa (62. Abbati Abdullahi) - Aleksander Buksa. (PAP)

CO ZA FORMA KAMILA GROSICKIEGO! ⭐ Drugi gol w drugim meczu z rzędu lidera @PogonSzczecin! 👏 Fatalne zachowanie obrony Górnika...📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/zjF0PI72VW— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 7, 2025