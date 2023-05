Gwiazda Legii Warszawa zostanie „Piłkarzem sezonu”? „Josue ma gen zwycięzcy”

Umie grać w piłkę

Portugalczyk jest najskuteczniejszym graczem warszawskiego klubu. w tej edycji strzelił w lidze 12 goli i do tego dorzucił pięć asyst. Został nominowany w kategorii najlepszy pomocnik i „Piłkarz sezonu”. - Powiem krótko, tak jak kiedyś trener Orest Lenczyk: on umie grać w piłkę - mówi Sebastian Mila, był pomocnik kadry. - W jego przypadku nie trzeba się rozwodzić nad uzasadnieniem. Każdy dostrzega jego atuty, to co jest w nim najlepsze i wyróżnia go na tle innych. Lewą nogą gra wyśmienicie, dośrodkowuje idealnie w punkt - przekonuje.

Legia jest od niego uzależniona

Były kadrowicz zwraca uwagę na to, że Legia jest zależna od Josue. - Bardzo podporządkował zespół pod siebie - ocenia. - Tutaj mam wątpliwości, czy to aż tak powinno wyglądać. Jest świetny, genialny, ale pamiętajmy, że życie toczy się też bez Messiego, Ronaldo czy Josue. Bez niego też Legia musi sobie radzić. Gdy go nie było w jednym z meczów, to miałem wrażenie, że drużyna jest od niego zbyt uzależniona. Wiem z doświadczenia, że można przyzwyczaić drużynę do tak genialnego piłkarza - analizuje.

Konsekwencje zachowania bierze na siebie

Mila powiedział, co najbardziej ceni w gwieździe warszawskiego klubu. - Josue ma gen zwycięzcy - wylicza. - Lubię takich zawodników. Tego nie możesz kupić ani nie wytrenujesz. Masz to lub tego po prostu nie masz. Portugalczyk irytuje swoim zachowaniem. Jednak konsekwencje tego bierze na siebie - zauważa.

Ten sezon należy do niego

Czy to właśnie Josue będzie wybrany MPV sezonu w ekstraklasie? - Ten sezon należy do niego i to wyróżnienie mu się należy - ocenia. - Jednak nie dałbym mu dwóch nagród, bo byłoby to niesprawiedliwe wobec innych. Wśród pomocników na prymat zasłużył Kamil Grosicki. To co wyprawia, jest niesamowite. Uwielbiam go jako kolegę i piłkarza. To najlepszy powrót do ekstraklasy w historii. Michał Skóraś świetnie wyglądał w pucharach, ma dobre statystyki, co potwierdził transferem do Belgii – komplementuje.

Tobiasz udźwignął presję

Kto jeszcze w tym sezonie zachwycił byłego kadrowicza? - Wśród bramkarzy najlepszy jest Vladan Kovacević - wylicza. - W obronie stawiam na Frana Tudora, choć cenię także jego klubowego kolegę Zorana Arsenicia. Najlepszy napastnik to Marc Gual. W gronie młodzieżowców prym wiedzie Kacper Tobiasz, który udźwignął presję gry w wielkim klubie, świetnie spisał się w finale Pucharu Polski - uzasadnia Mila.

