Noweg z Norwegii bohaterem

Jagiellonia lepsza od beniaminka z Lublina. Co za błąd bramkarza Motoru, nie do wiary! [WIDEO]

Piłkarze Jagiellonii najwyraźniej wrócili na zwycięską ścieżką. Teraz mistrz Polski pokonał 2:0 na wyjeździe Motor Lublin w zaległym meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Koszmarny błąd popełnił bramkarz beniaminka. Trudno uwierzyć w to, co zrobił. Nie do wiary!