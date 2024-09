i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny

Tak to ma wyglądać

Wojciech Szczesny krok od Barcelony. Tyle będzie zarabiał w hiszpańskim gigancie, podano kwotę

Wydawało się to niemożliwe do zrealizowania, bo w końcu Wojciech Szczęsny oficjalnie zapowiedział zakończenie kariery. Ale jednak sytuacja w ostatnich dniach tak się zmieniła, że reprezentant Polski wróci do gry! Jego nowym klubem będzie Barcelona. Wiemy ile będzie zarabiał w hiszpanskim gigancie.