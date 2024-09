Robert Lewandowski może przejść do historii! Gwiazdor Barcelony zrobi to z Getafe, wymaże rekord legendy polskiego futbolu?

Mateusz Borek bezlitośnie podsumował konkurencję Wojciecha Szczęsnego! Znany dziennikarz nie ma co do tego wątpliwości, jasny przekaz

Piekło zamarzło po tym, do czego doprowadził Szczęsny w Barcelonie! W najśmielszych snach nikt nie mógł się tego spodziewać

to się dzieje naprawdę

Tak to ma wyglądać

W poprzedniej kolejce Lewandowski strzelił dwa gole w meczu z Villarreal. W ten sposób w dorobku ma już 48 bramek na poziomie LaLiga. Taki sam wynik osiągnął przed blisko 30 laty Jan Urban, który strzelał w barwach Osasuny Pampeluna i Valladolid. To obecny trener Górnika Zabrze przez tyle lat był najskuteczniejszym polskim piłkarzem w lidze hiszpańskiej. Urban potrzebował na to 177 meczów, a Lewandowski dokonał tego w 75 występach. Kapitan polskiej kadry mógł pobić rekord Urbana już w meczu z Villarrealem. Tyle że zmarnował rzut karny. Jednak nawet nie wykorzystana jedenastka nie przeszkodziłą mu w tym, aby to właśnie w jego ręce trafiła nagroda dla najlepszego piłkarza zawodów.

Wojciech Szczęsny krok od Barcelony. Tyle będzie zarabiał w hiszpańskim gigancie, podano kwotę

Obecny dorobek Lewandowskiego w obecnych rozgrywkach to sześć goli, co daje mu pozycję lidera w wyścigu o koronę króla strzelców. Za jego plecami Raphinha, który zdobył pięć bramek. Czy z Getafe polski snajper wyśrubuje strzelecki dorobek w LaLiga? Lewandowski zacznie spotkanie w wyjściowym składzie.

Jerzy Dudek o zamieszaniu wokół Wojciecha Szczęsnego. Legendarny bramkarz wprost o pogłoskach związanych z Barceloną

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Robert Lewandowski powinien zakończyć reprezentacyjną karierę? Tak Nie Trudno powiedzieć