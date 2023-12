Jerzy Brzęczek tego oczekuje od Wisły Kraków. Były selekcjoner mocno w to wierzy, sprawdzi się jego prognoza?

Co za cios dla Rzeźniczka! Tuż przed sylwestrem klamka zapadła, te słowa go wyjątkowo zabolą

Wisła spadła z ekstraklasy w sezonie 2021/22. Plan był taki, aby po roku wrócić na najwyższy szczebel. Jednak nie udało się tego zrealizować. Wtedy ekipę prowadził Jerzy Brzęczek. W poprzedniej edycji krakowianie rywalizowali w barażach o awans, ale przegrali 1:4 u siebie z Puszczą Niepołomice i odpadli. W obecnych rozgrywkach Wisła zajmuje piąte miejsce w I lidze, która premiowana jest właśnie grą w barażach. Do prowadzącego duetu (Arka Gdynia, GKS Tychy) traci trzy punkty. To dobra pozycja wyjściowa przed rundą rewanżową. Czy w tym sezonie kibice będą mieli powody do radości i Wisła zawita do ekstraklasy?

Brzęczek wierzy i trzyma kciuki za Białą gwiazdę

Trener Jerzy Brzęczek liczy na sukces krakowskiego klubu. - Bardzo wierzę i trzymam kciuki za awans, bo Wisła powinna grać w ekstraklasie - powiedział trener Jerzy Brzęczek, cytowany przez PAP. - To klub z niesamowitymi tradycjami i potencjałem. Liczę na to, że Wisła po dobrym końcu roku zrobi słuszne ruchy transferowe, a wiosną utrzyma udaną serię, żeby z rzeszą wiernych kibiców w maju cieszyć się z awansu i powrotu do ekstraklasy - podkreślił były selekcjoner reprezentacji Polski.

