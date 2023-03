Jesper Karlstroem o występach w Djurgarden. To ten duet miał wpływ na rozwój gwiazdy Lecha

To on ma być przyszłością Legii. Wicelider zatrzymuje utalentowanego piłkarza

Stawiają na regularność i powtarzalność

Jesper Karlstorem przez sześć lat zakładał koszulkę Djurgarden. Z tym klubem zdobył Puchar Szwecji w 2018 roku, a w kolejnym roku cieszył się już z wywalczenia tytułu. Po kolejnym sezonie przeniósł się do Lecha. W szwedzkim klubie od 2019 roku prowadził go duet szkoleniowców: Trenerski duet Kim Bergstrand - Thomas Lagerloef. - To oni sprawili, że ten klub wrócił do ścisłej czołówki w Szwecji - powiedział Jesper Karlstroem w rozmowie z oficjalną stroną mistrza Polski. - Ich funkcjonowanie w zespole nie jest może rewolucyjne, ale na pewno są w swoich działaniach konsekwentni. Stawiają na regularność, powtarzalność - opowiadał.

Patrzą na piłkę w ten sam sposób

Pomocnik Lecha bardzo docenia szkoleniowy duet Djurgarden. Ceni warsztat obu trenerów, szczególnie zwraca uwagę na ich podejście do pracy z podopiecznymi. - Świetnie się wzajemnie uzupełniają, zawsze patrzą razem w jedną stronę - tak opisuje byłych trenerów. - Mają nieco odmienne od siebie osobowości, ale nigdy jeden nie mówi nic, co by się nie zgadzało ze słowami drugiego. Patrzą na piłkę w ten sam sposób. Lubią ciężki trening i przywiązują dużą wagę do aspektów taktycznych. Wiedzą przy tym, że na boisku zdarzają się różne sytuacje, a swoich piłkarzy przygotowują na każdą z nich. W tym pomagają ci te wcześniej wspominane nawyki, dzięki nim umiesz się odnaleźć w trudnych momentach. Rozwinąłem się pod ich wodzą, wiele nauczyłem i w dalszym ciągu widzę w swojej grze ich spory wpływ - podkreślił gwiazdor poznańskiego klubu, cytowany przez klubowe media.

