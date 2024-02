Jesus Imaz prowadzi Jagiellonię po mistrzostwo Polski? Kapitan lidera ekstraklasy o walce o tytuł

Chcieli pójść za ciosem

Hiszpan z tej roli wywiązał się perfekcyjnie, bo jak zawsze był motorem napędowym ofensywnych poczynań lidera. - Po objęciu prowadzenia chcieliśmy pójść za ciosem, ale zabrakło nam koncentracji - tłumaczył Jesus Imaz, cytowany przez klubowe media Jagiellonii. - Gospodarze wyrównali, ale dalej byliśmy w grze i jeszcze przed przerwą znów prowadziliśmy. Po zmianie stron chcieliśmy zaprezentować się jeszcze lepiej. I to uczyniliśmy - opisywał.

Zapisał się w historii Jagiellonii

To właśnie on na początku drugiej połowy przypieczętował efektowną wygraną, gdy bramkarza gospodarzy pokonał uderzeniem piłki głową. To było jego trafienie numer 61 w barwach białostockiej ekipy. Jest najlepszym strzelcem w historii występów klubu z Podlasia w ekstraklasie. Jego dorobek na najwyższym szczeblu to 75 bramek. Na ten bilans złożyły się także trafienia w barwach Wisły Kraków.

W każdym spotkaniu musimy grać tak, jakby było ostatnim w sezonie

Wprawdzie Jesus Imaz już zapisał się w dziejach Jagiellonii. Jednak to nie koniec wyzwań przed hiszpańskim napastnikiem. Kolejne cele przed nim do osiągnięcia to zostać najlepszym zagranicznym snajperem w historii polskiej ligi, a także najskuteczniejszym zawodnikiem w barwach białostockiej drużyny. No, i najważniejszy cel na tą rundę: zdobyć mistrzostwo Polski. - W każdym spotkaniu musimy grać tak, jakby było ostatnim w sezonie - przekonuje gwiazdor Jagiellonii przed którą hit kolejki z Lechem.

