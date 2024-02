Wielki powrót do Ekstraklasy po 10 latach! Za nim kariera w Bundeslidze, teraz ma pomóc Widzewowi

Lukas Podolski musiał to z siebie wyrzucić. Wkurzył się nie na żarty, szczególna dedykacja po wygranej Górnika w Gliwicach

Wyjeżdżał z niej w 2014 ze Śląska Wrocław do drugoligowego Eintrachtu Braunschweig. Pokazał się w nim na tyle dobrze, że trafił do Freiburga grającego w Bundeslidze. Następnie awansował z Unionem Berlin do Bundesligi, a ostatnim jego klubem w Niemczech był Augsburg. Po wygaśnięciu umowy związał się z tureckim Ankaragucu, ale nie zawojował tureckiej Super Lig, bo zagrał tylko w 6 meczach ligowych. Zimą rozwiązał swój kontrakt za porozumieniem stron.

Dzisiaj Widzew poinformował, że Gikiewicz przechodzi w tym klubie testy medyczne. Pozyskanie bramkarza stało się koniecznością dla łodzian, po tym jak zimą został sprzedany do MLS Henrich Ravas. Widzew pozostał z dwoma bramkarzami bez większego doświadczenia – Janem Krzywańskim i Jakubem Szymańskim. Pozyskany niedawno Słowak Ivan Krajcirik zdążył nabawić się już kontuzji i jest niezdolny do gry. Jeśli Gikiewicz przejdzie testy medyczne, to w każdej chwili można się spodziewać podpisania umowy z Widzewem.

