Kamil Grosicki kontra Jagiellonia. Pogoń czeka starcie z rewelacyjnym liderem

To z tym Kosta Runjaić ma największy problem. Trener Legii wszystko ujawnił, zero tajemnic

Kursy TOTALbet: Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok

Wtorkowy, zaległy mecz w Poznaniu okazał się dla Jagiellonii niezwykły. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca pokazała w nim ogromny charakter oraz – nie ma co ukrywać – duże aspiracje. Zespół ze stolicy Podlasia po nieco ponad 50 minutach przegrywał z Lechem już 0:3 i wydawało się, że kwestia wygranej jest już rozstrzygnięta. Białostoczanie podjęli jednak wyzwanie i ostatecznie – po golach Hansena, Skrzypczaka oraz Wdowika z rzutu karnego – udało im się wyszarpać remis. Tym cenniejszy, że punkt zdobyty z Lechem pozwolił im awansować na fotel lidera PKO BP Ekstraklasy. Biorąc pod uwagę dotychczasową dyspozycję Jesusa Imaza i jego kolegów, wydaje się to być w pełni zasłużone. Jaga w 12 meczach zanotowała bowiem aż 8 zwycięstw, do których doliczyć musimy 2 remisy i 2 porażki. Jej łączny dorobek to 26 pkt – tyle samo ile drugi Śląsk i o 2 „oczka” więcej od trzeciego Lecha Poznań. Celem na najbliższe tygodnie dla Siemieńca i jego podopiecznych będzie zatem utrzymanie się na szczycie. O to może być jednak bardzo trudno, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że już w najbliższej serii gier czeka ich niezwykle trudny wyjazd – w Szczecinie zmierzą się z Pogonią. Mimo sporego wyzwania triumf białostoczan wydaje się być prawdopodobny, choć nieco innego zdania zdają się być eksperci z TOTALbet. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci bowiem aż 4.25 zł, co wydaje się niezwykle atrakcyjnym kursem!

i Autor: TOTALbet

Sobotni mecz będzie miał szczególny wymiar dla Kamila Grosickiego. To właśnie w barwach Jagiellonii 91-krotny reprezentant Polski – po nieudanej przygodzie z Legią Warszawa – wypływał na szerokie wody. Wychowanek Pogoni znakomitą grą w barwach białostockiego klubu zapracował sobie na transfer do Turcji, dzięki czemu wypracowywał sobie coraz mocniejszą pozycję w europejskim futbolu. W kolejnych latach Grosik występował jeszcze we Francji (Rennes), oraz Anglii (Hull City, West Brom), skąd w sierpniu 2021 roku ponownie trafił do klubu, w którym rozpoczynał swoją przygodę z futbolem. Od tego czasu 35-letni obecnie skrzydłowy czterokrotnie mierzył się z byłym klubem, a bilans tych starć jest dla Pogoni korzystny – trzy zwycięstwa oraz jedna porażka. O ile jednak Grosicki w sezonie 21/22 w meczach przeciwko Jagiellonii zdobył dwie bramki i zanotował asystę, o tyle w minionych rozgrywkach zaliczył dwa „puste przeloty”. Czy w najbliższą sobotę kapitan szczecińskiej drużyny zanotuje jakieś konkrety? Przekonamy się już niebawem. Eksperci z TOTALbet nie mają natomiast wątpliwości, że – pomimo świetnej dyspozycji Jagiellonii – to Pogoń sięgnie po pełną pulę. Legalny polski bukmacher scenariusz taki „wycenił” bowiem 1.84, kurs na potencjalny triumf gości z Białegostoku wynosi z kolei 4.25.

Sonda Czy Jagiellonia Białystok awansuje w tym sezonie do europejskich pucharów? Tak Nie Trudno powiedzieć

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Pogoń – 1.84 remis – 4.00 Jagiellonia – 4.25

Podwójna szansa:

1X – 1.24 12 – 1.26 X2 – 1.91

Pogoń strzeli gola:

tak – 1.13 nie – 5.40

Jagiellonia strzeli gola:

tak – 1.36 nie – 2.99

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 12.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.70 powyżej 1.5 – 1.18

poniżej 2.5 – 2.30 powyżej 2.5 – 1.60

poniżej 3.5 – 1.54 powyżej 3.5 – 2.44

poniżej 4.5 – 1.21 powyżej 4.5 – 4.30

poniżej 5.5 – 1.08 powyżej 5.5 – 7.60

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.