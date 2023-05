Kamil Grosicki najlepszym piłkarzem w ekstraklasie? "To co wyprawia jest niesamowite"

W obecnych rozgrywkach Kamil Grosicki strzelił 12 goli. Został nominowany w dwóch kategoriach: najlepszy pomocnik i piłkarz sezonu. Jak postawę gwiazdy Pogoni ocenia Sebastian Mila? Były kadrowicz od razu zastrzegł, że MVP sezonu jest dla niego Josue, kapitan Legii. Co ciekawe, Grosicki i Josue zajmują trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych snajperów w lidze. - Jednak wśród pomocników na prymat zasłużył Kamil Grosicki - tłumaczył nam Mila. - To co wyprawia jest niesamowite. Uwielbiam go jako kolegę i piłkarza. To najlepszy powrót do ekstraklasy w historii. Michał Skóraś świetnie wyglądał w pucharach, ma dobre statystyki, co potwierdził transferem do Belgii. Wśród bramkarzy najlepszy jest Vladan Kovacević. W obronie stawiam na Frana Tudora, choć cenię także jego klubowego kolegę Zorana Arsenicia. Najlepszy napastnik to Marc Gual. W gronie młodzieżowców prym wiedzie Kacper Tobiasz, który udźwignął presję gry w wielkim klubie, świetnie spisał się w finale Pucharu Polski - przypomniał były kadrowicz na naszych łamach.

