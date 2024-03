Kamil Kosowski nie ma wątpliwości. To najmocniejszy zespół w lidze, będzie mistrzem Polski?

Muszą grać tak, jak z Lechem

Ostatnio Raków wygrał na wyjeździe z Koroną 2:0. To cenna wygrana, bo dzięki temu mistrz Polski jest już na trzecim miejscu. Do prowadzącego duetu Jagiellonii i Śląska traci tylko trzy punkty. - Moim zdaniem to Raków zostanie mistrzem Polski - mówi Kamil Kosowski w rozmowie z "Super Expressem". - Tak uważam, choć mecz z Puszczą był dla mnie niezrozumiały. Mieli wygraną w kieszenie, ale w końcówce dali sobie to wydrzeć. Jak to w ogóle możliwe? OK, takie rzeczy się zdarzają. Trener Dawid Szwarga musi takie wpadki wykluczać. Raków musi grać tak, jak zaprezentował się z Lechem, gdy zwyciężył 4:0. Wtedy mistrz Polski wykorzystał bezlitośnie błędy Kolejorza i przejechał się po nim niczym walec. Teraz częstochowianie nadrobili zaległości, pokonali Koronę i już są na podium - dodaje.

Lech miał bić się o mistrza, ale zatracił skuteczność. Filip Marchwiński odczaruje Kolejorza?

Mogą się przejechać po każdym

Raków wychodzi na prostą i teraz powinien ruszyć w pościg za liderami ligi. - Wydaje mi się, że Raków dysponuje najmocniejszą kadrą - tłumaczy Kosowski. - Jest ona najbardziej solidna i fizyczną. Dlatego oceniam, że Raków jest w stanie po każdym się przejechać. I to tak porządnie. Ale to jeszcze trzeba oczywiście przełożyć na boisko - zwraca uwagę były reprezentant Polski, a obecnie ceniony ekspert piłkarski.

Jagiellonia sięgnie po mistrzostwo Polski? Były król strzelców ekstraklasy o poczynaniach klubu z Podlasia

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Raków Częstochowa będzie w stanie obronić mistrzostwo w tym sezonie? Tak, stać ich na to Nie ma opcji