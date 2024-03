Lech miał bić się o mistrza, ale zatracił skuteczność. Filip Marchwiński odczaruje Kolejorza?

Fran Tudor wraca do Kielc odczarować osobiste demony i ponownie przybliżyć Raków do KORONY

450 minut bez gola

Początek roku w wykonaniu Lecha był obiecujący i nie zapowiadał, że drużyna wpadnie w dołek. Kolejorz odpadł z Pucharu Polski, a w lidze od czterech meczów nie zaznał smaku zwycięstwa. W dodatku, poznański zespół przestał strzelać gole. To już 450 minut w lidze, gdy napastnicy Lecha nie pokonali bramkarzy rywali.

Cała nadzieja w Marchwińskim

Wydaje się, że dobrym momentem na przełamanie koszmarnej serii są derby Poznania. Do składu Lecha na mecz z Wartą wraca Filip Marchwiński. Zabrakło go w poprzednim spotkaniu z Górnikiem, gdy musiał pauzować za kartki. - Ostatni tydzień był ciężki pod względem wyników oraz fizycznym - powiedział Marchwiński, cytowany przez klubowe media. - Wracam naładowany pozytywną energią, świeży i będę chciał to pokazać w starciu z Wartą - dodał.

Muszą przebić się przez mur Warty

Obiecujący napastnik był bohaterem poprzednich derbów Poznania. W rundzie jesiennej Lech wygrał 2:0, a on strzelił pierwszego gola. To był wtedy dobry okres dla niego, bo zauważył go selekcjoner Michał Probierz i powołał do reprezentacji Polski. Teraz "Marchewa" nie ukrywa, że znów chciałby trafił z lokalnym rywalem. - Liczę na to, że znowu uda mi się strzelić gola czy dołożyć asystę i pomogę drużynie w odniesieniu zwycięstwa - przyznał młody napastnik, cytowany przez oficjalny portal Lecha. - Grunt to stwarzać sobie więcej sytuacji do zdobycia bramki. Nigdy nie jest łatwo, Warta na pewno się postawi i będziemy musieli przebić ten mur - zadeklarował Marchwiński.

