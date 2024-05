Kibice Jagiellonii wybiegli na boisko! Nie hamowali olbrzymich emocji, co za sceny!

Jagiellonia Białystok została piłkarskim mistrzem Polski! Klub ze stolicy Podlasia dał pokaz pięknej piłkarskiej sztuki i po wyjątkowo wyrównanym pojedynku na punkty ze Śląskiem Wrocław, to ostatecznie kibice "Jagi" będą dzisiaj świętować! Tuż po ostatnim gwizdku, skończonego spotkania, fani dali upust swoim wielkim emocjom i wybiegli na boisko. Piękne sceny!

Jagiellonia świętuje! Kibice wybiegli na boisko!

Jagiellonia przed rozpoczęciem spotkania miała tylko jeden cel - zwycięstwo. Nie było o to łatwo, gdyż Warta też walczyła o pozostanie w Ekstraklasie i musiała zapunktować, aby być bezpieczna. Ostatecznie "Zieloni" spadli, a "Jaga" doprowadziła do zdecydowanego triumfu 3:0 po golach Nene, Romanczuka i Jesusa Imaza. Wielka radość, jaka udzieliła się fanom jest czymś, czego opisać się wprost nie da. Fani wybiegli na murawę, aby móc świętować swój pierwszy tytuł w historii. Wartym odnotowania faktem jest to, że na trybunach stadionu znalazł się były trener klubu, a obecny selekcjoner reprezentacji Polski - Michał Probierz, oraz były zarządca, a obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezary Kulesza. Te sceny przejdą do historii!