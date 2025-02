Kiedy losowanie Pucharu Polski? Półfinał PP DATA: Z kim Legia, Pogoń, Ruch, Puszcza w 1/2 finału i kiedy

Ryoya Morishita posłał ciasteczko, a potem odpalił dwie petardy w Pucharze Polski. Wtedy STAŁO się to!

Bartosz Kapustka o anulowanej jedenastce i podejściu do hitu z Jagiellonią. Kapitan Legii o presjii, która ciążyła nad drużyną

Kiedy losowanie Pucharu Polski? 1/2 finału PP data

Puchar Polski zwany "Pucharem Tysiąca Drużyn" zmalał już do rozgrywki czterech zespołów. W zakończonych 27 lutego ćwierćfinałach mieliśmy mnóstwo emocji i kontrowersji, ale ostatecznie do półfinałów awansowały drużyny Ruchu Chorzów, Pogoni Szczecin, Legii Warszawa i Puszczy Niepołomice. Ruch wyeliminował w tej fazie ekstraklasową Koronę Kielce, Pogoń okazała się lepsza po dogrywce od Piasta Gliwice, a Legia w hicie pokonała Jagiellonię, choć nie obyło się bez sędziowskich kontrowersji. Półfinaliści PP są już tylko o krok od decydującego boju na stadionie PGE Narodowym, ale wciąż nie znają swojej ścieżki.

Legia w półfinale Pucharu Polski! Morishita katem Jagiellonii, nie obyło się bez kontrowersji

Przed nami ostatnie losowanie w tej edycji Pucharu Polski, które wyłoni pary półfinałów i rozjaśni sytuację przed meczami o wielki finał. Półfinały PP zaplanowano na początek kwietnia, a dokładnie dni 2-4 kwietnia. Kiedy poznamy więc ostateczną ścieżkę do finału, który odbędzie się 2 maja na PGE Narodowym?

Kibice Ruchu, Pogoni, Legii i Puszczy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ losowanie nie odbędzie się standardowo dzień po zakończeniu poprzedniej fazy. Losowanie półfinałów Pucharu Polski zaplanowano na niedzielę, 2 marca 2025 roku. Dojdzie do niego w specjalnym wydaniu programu "Sportowy wieczór" TVP Sport, który rozpocznie się o godzinie 20:15. To wtedy poznamy półfinałowe pary prowadzące do wielkiego finału PP na Narodowym!

Ogromna awantura w meczu Legia – Jagiellonia! Piłkarze ruszyli na siebie. Rozdzielali ich sędzia i koledzy [WIDEO]